الجزائر تحضر مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد

توجه، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، إلى الأرجنتين، من أجل حضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد. ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما ستجري مراسم تنصيب الرئيس المنتخب “خافيير ميلي”، غدا الأحد بالعاصمة الأرجنتينية “بيونس إيرس”. وذلك بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من مختلف دول العالم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور