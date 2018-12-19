الجزائر “تحظى بالأولوية” في مجال التعاون التقني والعسكري مع روسيا

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، أن الجزائر تحظى بالأولوية في مجال التعاون التقني والعسكري مع موسكو.

وجاء هذا التصريح أثناء إجتماع إنعقد أمس بمقر وزارة الدفاع الروسية، أثناء تقديم حصيلة السنة الماضية، حسب وكالة الأنباء الروسية.

وذكر الوزير أنه في مجال التعاون التقني والعسكري، ظلت الصين والهند ومصر والجزائر وفيتنام شركائنا ذو الأولوية.

وكانت الجزائر وروسيا قد إتفقتا، على إنشاء مشروع مشترك في المجال العسكري.

وجاء ذلك أثناء زيارة رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفدرالي الروسي، فيكتور بونداريف، للجزائر في نوفمبر المنصرم.

وتسعى روسيا إلى تطوير تعاونها مع الجزائر، في مجالات صناعية وإقتصادية أخرى.

كما تم توقيع إتفاقيتين بتاريخ 12 ديسمبر بالجزائر العاصمة، في مجال المحروقات بين المؤسستين، الجزائرية سوناطراك والروسية ترانسنافت.