الجزائر تحظى بشرف استضافة الجولة الإفريقية للجيدو 2027

نالت الجزائر، بصفة رسمية، اليوم الخميس، شرف استضافة الجولة الإفريقية للجيدو 2027

وكشفت اللجنة االرياضية والأولمبية الجزائرية، عن توقيع رئيس الاتحاد الجزائري للجيدو، وعضو النكتب التنفيذي للجنة الأولنبية الجزائرية، باسين سليني، عقد تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير.

ومن خلال هذا العقد، تستظيف الجزائر، الجولة الإفريقية للجيدو 2027، بما فيها بطولة أمم إفريقيا للأكابر (فردي، وفرق).

وثمنت اللجنة الأولمبية والرياضة الجزائرية، هذا الانجاز، الذي يعتبر تأكيد للالتزام الجزائر، بريادة الجودو على المستوى القاري.