الجزائر تحقق أول مرحلة في برنامج تطوير الطاقات المتجددة

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، على مراسيم التوقيع على العقود المتعلّقة بالشركات والمتعاملين، الذين رست عليهم مناقصة انجاز مشروعي الـ «2000 ميغاواط” و”صولار1000″ من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وحضر مراسيم التوقيع على العقود، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

وكذا كل من سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بالإضافة الى اطارات من الوزارة ومن سونلغاز، وكذا مسؤولي الشركات الوطنية والأجنبية المعنية.

الجزائر تحقق أول مرحلة لتجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة

ونوه الوزير في كلمة له بالمناسبة، أنه بتوقيع عقود إنشاء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ستخطو الجزائر اليوم خطوة حاسمة وتحقق أول مرحلة لتجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة في البلاد.

ناهيك عن السير نحو تحقيق مستقبل طاقوي آمن بفضل القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية. عن طريق تعزيز الاستغلال الأمثل للطاقات النظيفة والمتجددة. ولاسيما مصادر الطاقة الشمسية وفقا للقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد.

مؤكدا أنه قد حان وقت استغلاله لتنويع مزيجنا الطاقوي والحفاظ على مواردنا الغازية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.

واضاف عرقاب، أنه وزيادة إلى الجانب الطاقوي وتلبية احتياجاتنا المتزايدة من الكهرباء بطريقة نظيفة ومستدامة والمساهمة بشكل كبير في الإنتقال الطاقوي. تندرج هذه المشاريع العملاقة في ديناميكية تنمية اقتصادية مستدامة من خلال خلق آلاف فرص العمل ونقل التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في مجال الطاقات النظيفة.

كما أوضح الوزير أن التوقيع على مشاريع إنجاز محطات شمسية للمناقصتين 2023 لمجمع سونلغاز. والتي تأتي بطاقة إجمالية تقدر ب 3000 ميجاواط موزعة كالاتي:

تتمثل المناقصة الأولى في انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجموع 2000 ميجاواط. تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن (بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة واولاد جلال).

أما المناقصة الثانية (سولار “Solar” 1000) تشمل على 5 محطات كهروضوئية بمجموع 1000 ميجاواط. تتراوح قدرتها من 50 إلى 300 ميغاواط، موزعة عبر 5 ولايات من الوطن (الأغواط، ورقلة، تقرت، الوادي، وبشار).

للمرة الأولى في تاريخ الجزائر.. إنشاء 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية

مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشكل منعطفًا حاسمًا، حيث سنقوم للمرة الأولى في تاريخ الجزائر بإنشاء 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في ان واحد عبر محطات عملاقة لم تنجز بعد في الجزائر.

للإشارة تأتي هذه العملية كنتيجة لإعلان المناقصة المعلن عنها بتاريخ 24 فيفري 2023، حيث بلغ عدد المترشحين 140 مترشحا.

ليتم وبتاريخ 24 جويلية وفي جلسة علنية تنظيم عملية فتح أظرفة العروض التقنية. حيث قد عرفت الجلسة مشاركة 28 شركة، قدّمت 90 عرضا لتخلص العملية إلى قبول 77 عرضا. بشكل مؤقت، من بينها 18 عرضا لشركات جزائرية و09 أخرى مقدمة من مؤسسات مشتركة و50 عرضا مقدما من قبل شركات أجنبية.

وأتبعت هذه العملية، بجلسة فتح أظرفة العروض المالية وذلك بتاريخ 25 سبتمبر، والتي جرت بحضور ممثلين عن المؤسسات المشاركة، وتحت إشراف محضر قضائي.

حيث بلغ عدد العروض 73 عرضا، من إجمالي 77 عرضا تم قبوله خلال عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض التقنية.

لنصل اليوم إلى المرحلة الأخيرة من الجزء الأول من إطلاق المشروع، والمتعلّقة بتوقيع العقود مع 15 شركة من بينها جزائرية وأجنبية وأخرى مشتركة.

وجاء ذلك، طبقا لأحكام الصفقات المطبقة على شركات مجمّع سونلغاز، والتي تمنح الصفقة لهذه الشركات فيما يتعلق بالتصميم والهندسة وأعمال الهندسة المدنية والتوريد والنقل والتجميع والتدريب والاختبار. ووضع 15 محطة للطاقة الشمسية وكهروضوئية بسعة 2000 ميغاواط حيز الخدمة، بما في ذلك أشغال توصيلها بشبكة نقل الكهرباء.