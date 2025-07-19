الجزائر تحقق المركز الثالث في كأس إفريقيا للرغبي 2025 بعد فوز مستحق على كينيا

حقق المنتخب الجزائري للرغبي إنجازًا مميزًا بحصوله على المركز الثالث في كأس إفريقيا للرغبي - أوغندا 2025.

عقب فوزه في المباراة الترتيبية الخاصة بالمركز الثالث، على نظيره الكيني بنتيجة (15-5). في مواجهة أظهر فيها “محاربو الرغبي” روحًا قتالية وانضباطًا تكتيكيًا كبيرًا.

وكان المنتخب الوطني قد بلغ نصف النهائي بعد مشوار مشرف في البطولة، قبل أن يُقصى على يد منتخب ناميبيا القوي بنتيجة (7-21).

ورغم الخسارة، ظهر المنتخب الوطني بأداء مشرف أمام أحد أقوى منتخبات القارة، ما أعطاهم دفعة معنوية لخوض لقاء تحديد المركز الثالث بروح عالية.

وجاء الفوز على كينيا ليؤكد تطور الرغبي الجزائري وتصاعد مستواه القاري، وسط طموحات متزايدة لبلوغ أعلى المراتب مستقبلاً. خاصة في ظل العمل القاعدي الجاري لتوسيع قاعدة الممارسين وتحسين البنية التحتية الخاصة بهذه الرياضة.