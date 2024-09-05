الجزائر تحقق الميدالية العاشرة في البارالمبياد

تمكن الرياضيون الجزائريون المشاركون في الألعاب البارالمبية من الوصول إلى الميدالية رقم 10، خلال هذا الحدث الرياضي العالمي.

يأتي ذلك بعد اختتام اليوم الثامن، اليوم الخميس، من فعاليات البارالمبياد المتواصل بباريس حتى الثامن من سبتمبر الجاري.

وحقق ممثلو الرياضة الجزائرية في الحدث العالمي، إلى حد الآن، 5 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات برونزية.

لتتصدر الجزائر جدول البلدان الأكثر تحقيقا للميداليات، على المستويين العربي والإفريقي، واحتلال المركز الـ21 عالمياً.