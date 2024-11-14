الجزائر تحقق بداية موفقة في منافسات البطولة العربية للملاحة الشراعية

حققت العناصر الجزائرية، اليوم الخميس، بداية جيدة في منافسات البطولة العربية للشراع لفئة الإناث. المقامة حاليا بمملكة البحرين.

وقالت الاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك إن العناصر الجزائرية احتلت مراكز منصات التتويج بعد أداء رائع ومميز في مختلف التخصصات.

وجاءت النتائح كالتالي:

متفائل ( أوبتيمست)

لينا ڨبلي: المركز الثاني

ناديا عمريش : المركز الثالث

ميرال اوهجيرة : المركز السادس

مازة ماريا : المركز السابع

اليكا 6

سناء لشهب : المركز الثاني

ىاشا طوابي : المركز السادس

إناس شلالي : المركز التاسع

اليكا 4:

إنياس غيار : المركز الرابع

ماريا رايسي : المركز الخامس

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