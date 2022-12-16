الجزائر تحقق رقما قياسيا في صادرات الغاز عام 2022

كشف المدير العام للاستشراف، بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، أن الجزائر حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022.

وأوضح مجلد لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ان “السياسة الطاقوية في الجزائر تتمثل في تلبية الطلب الداخلي .الذي يعرف خلال العشرية الأخيرة تزايد مستمرا ما بين 3 إلى 4 بالمائة. وفي تزويد الأسواق العالمية بهذه الطاقة الحيوية”.

كما اكد ذات المسؤول وفاء الجزائر يإلتزاماتها تجاه كل الزبائن. خاصة فيما يخص بتزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي أبرمت”.

واضاف مجلد ف برنامج “ضيف الصباح ان “الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي خلال 2022 .يقدر بحوالي 56 مليار متر مكعب. وان هذه الكمية مرشحة للارتفاع”. كم ان رقم أعمال إرتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدته الأزمة الروسية الأوكرانية”.