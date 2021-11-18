الجزائر تحقق طفرة في صادرات الغاز

حققت الجزائر طفرة في صادراتها من الغاز الطبيعي المميع، حيث بلغت 2,4 مليون طن خلال الربع الثالث من 2021.

بالإضافة إلى ذلك، توقع آخر تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” استمرار هذا النمو خلال الربع الأخير من السنة الجارية.الغاز

وجاء هذا في تقريرها المعنون “تطورات الغاز الطبيعي المميع والهيدروجين خلال الربع الثالث من 2021”.

وأوضحت المنظمة التي تعد الجزائر عضوا بارزا فيها، أن صادرات الغاز الطبيعي المميع الجزائرية. بلغت خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 2,4 مليون طن. مقابل 2,3 مليون طن خلال الربع المماثل من 2020, بنسبة نمو تقدر ب 6,1 بالمائة على أساس سنوي.

وأشارت أوابك إلى تصدير منشأة تمييع الغاز في سكيكدة خلال شهري أوت وسبتمبر كمية قدرها 0,4 مليون طن.

وذلك بعد توقف دام لعدة أشهر خلال 2020، بينما تم تصدير الكمية المتبقية انطلاقا من منشات تمييع الغاز في “ارزيو”.

بالإضافة إلى ذلك، توقعت المنظمة أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المميع من الجزائر نموا خلال الربع الأخير من 2021.

وحسب التقرير, حافظت الدول العربية على مستويات مرتفعة من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع خلال الربع الثالث من 2021.

وأفادت أوابك في هذا الشأن, أن هذا المستوى المرتفع من الصادرات، جاء رغم التراجع الذي شهدته صادرات قطر.

والذي عوضه تنامي الصادرات من الإمارات العربية المتحدة والجزائر, ومصر، مع استمرار تشغيل محطات التمييع في عمان بكامل طاقاتها الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، استحوذت صادرات الدول العربية مجتمعة على حصة سوقية عالمية بلغت تقدر ب29,1 بالمائة.

وقد بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المميع في السوق العالمي خلال الربع الثالث من السنة الجارية 91,2 مليون طن. مقارنة بنحو 82,5 مليون طن خلال الربع المماثل من 2020, أي بمعدل نمو 10,5 بالمائة على أساس سنوي.

زيادة على ذلك، اعتبرت المنظمة أن هذا المعدل يمثل “إشارة واضحة لاستمرار تعافي السوق العالمي خلال الربع الثالث على غرار الربع السابق له. والذي حقق نموا مرتفعا بلغ نحو 10,8 بالمائة.

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