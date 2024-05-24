الجزائر تحقق ميدالية جديدة في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الهمم

عزز لاعب رمي الجلة لزهر لزيامني، اليوم الجمعة، رصيد الجزائر بميدالية جديدة، في منافسات البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الهمم.

بعد أن تُوج لاعب رمي الجلة لزهر لزيامني، بالميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة فئة ف38، برمية 12 متر 73 سنتيمتر.

وبهذا يكون لاعب رمي الجلة لزهر لزيامني، قد رفع رصيد الجزائر في هذه المنافسات للميدالية رقم خمسة، بعد أن توج العداء

اسكندر جميل عثماني، أمس الخميس، بالمدالية الذهبية، في سباق 400 متر رجال فئة T13. بالإضافة لتتويج كل من

كل من جلال صفية و نسيمة صايفي، ميداليتين ذهبية و برونزية في تخصص رمي الجلة. وتتويج العداء الجزائري ديدان مختار، بالميدالية البرونزية، بعد احتلاله المركز الثالث في سباق 100 متر رجال، فئة (T36).