الجزائر تحقق 37 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة لأول مرة

حقت الجزائر أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في بطولة افريقيا للمصارعة التي جرت بنيجيريا ب37 ميدالية، عشرة منها من الذهب.

وإقتنصت التشكيلة الوطنية في آخر يوم (أمس) خمس 5 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزية، فيما اكتفى فريق الفتيات بإحراز ميدالية برونزية واحدة.

ومثل النخبة الوطنية في هذا الموعد الافريقي بالديار النيجيرية 46 مصارعا ومصارعة في فئات الأواسط والاكابر وإناث.

يذكر أن المنتخب الجزائري كان قد أنهى مشاركته في البطولة الافريقية الماضية التي جرت بمراكش المغربية بمجموع 36 ميدالية (14 ذهبية و 15 فضية و 7 برونزيات).