الجزائر تحقق 5 هزائم ..ثلاثة إنتصارات وتعادل وحيد في 2018 !

ستكون سنة 2018 بمثابة للنسيان بالنسبة للمنتخب الوطني الذي حقق أسوء أرقامه سواء في المباريات الرسمية أو حتى الودية التي لعبها طيلة عام كامل.

ولعب المنتخب الوطني في عام 2018 تسع مباريات منها 5 لقاءات ودية، و4 مباريات رسمية في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وحقق المنتخب الوطني ثلاث إنتصارات أمام كل من منتخبات تنزانيا(وديا)، البنين والطوغو (تصفيات كان2019)، مع تسجيل 5 هزائم أمام كل من إيران، السعودية، البرتغال، الرأس الأخضر (وديا)، ومنتخب البنين في (تصفيات كان2019).

وكانت أغلب هزائم المنتخب الوطني في عام 2018، في عهد الناخب الوطني السابق رابح ماجر الذي خسر معه الخضر في 4 مابريات ودية ، مع هزيمة واحدة في عهد المدرب الجديد جمال بلماضي.

الجزائر 4 – تنزانيا 1 (مباراة ودية) ملعب 5 جويلية 22 مارس 2018 (ماجر)

إيران 2 – الجزائر 1 (مباراة ودية) ( ميركير آرينا النمسا) 27 مارس 2018(ماجر)

العربية السعودية 2 –الجزائر 0 (مباراة ودية) ملعب رامون قاش إسبانيا 9 ماي 2018(ماجر)

الجزائر 2 – جزر الرأس الأخضر 3 (مباراة ودية) ملعب 5 جويلية 1 جوان 2018(ماجر)

البرتغال 3 – الجزائر 0 (مباراة ودية) ملعب ليشبونة 7 جوان 2018(ماجر)

غامبيا 1 – الجزائر 1 (تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019) ملعب الإستقلال باكو 8 سبتمبر 2018 (بلماضي)

الجزائر 2 – البنين 0 (تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019) ملعب مصطفى تشاكر 12 أكتوبر 2018(بلماضي)

البنين 1 – الجزائر 0 (تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019) ملعب الصداقة كونتونو 16 أكتوبر 2018(بلماضي)

الطوغو 1 – الجزائر 4 (تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019) ملعب كيغي (لومي) 18 نوفمبر 2018(بلماضي)