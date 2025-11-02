الجزائر تحوز على أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025

حازت الجزائر والعراق والسعودية على أكبر الصفقات النفطية خلال شهر أكتوبر الفارط، إذ تصدّرت الصفقات مشهد الصناعة باتفاقات تنوعت بين التطوير والاستحواذ والتوسع الإقليمي في البتروكيماويات والتخزين النفطي.

وذكرت منصة الطاقة المتخصصة في قطاع الطاقة العالمي، أن أكبر الصفقات شملت تحركات واسعة في مصر والعراق والجزائر والسعودية والإمارات والسودان وقطر، بما يعكس ثقة المستثمرين في الأسواق النامية.

وأظهرت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكة الموقّعة ضمن أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025 تنوعًا في الأهداف. إذ ركّز بعضها على تطوير الحقول العملاقة مثل حقل مجنون العراقي. بينما سعى بعضها الآخر لدعم الصناعات التحويلية واللوجستية في مصر والإمارات.

وحازت العراق والجزائر على أكبر صفقات النفط خلال شهر أكتوبر، العراق “صفقة لتطوير حقل مجنون”.

الجزائر “صفقة اقتنصتها شركة مصرية”، السعودية “صفقة استحواذ”. قطر “صفقتان مع مصر”. الإمارات “صفقة مع مصر”. مصر مشروع بتروكيماويات جديد”، روسيا والسودان “اتفاق للاستثمار والحماية”.

شركة مصرية تقتنص صفقة بالجزائر

نجحت شركة “بتروجت” المصرية باقتناص عقد تطوير المرحلة الثانية من حقل “حاسي بئر ركايز” في الجزائر. بقيمة تقارب 1.087 مليار دولار، لتسجل هذه الصفقة ضمن أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025.

ويعدّ المشروع من أبرز إنجازات قطاع النفط المصري في الخارج، حيث يقوده تحالف “مصري-إيطالي” بين شركتي “بتروجت” و”أركدا إس بي إيه” لصالح مجمع حاسي بئر ركايز. مما يعكس تنامي حضور القاهرة في أسواق شمال أفريقيا.

كما تتضمن الأعمال إنشاء محطة معالجة مركزية بطاقة 31.5 ألف برميل يوميًا، وخطوط أنابيب بطول 217 كيلومترًا. ما يضع المشروع في مقدّمة أكبر الصفقات النفطية في أكتوبر 2025 من حيث الحجم الفني والتقني.

وتمثّل الصفقة نقلة نوعية لشركة “بتروجت”، إذ تؤكد قدرتها على المنافسة الدولية والتوسع في المشروعات النفطية الكبرى. بما يرسّخ مكانتها شركة إقليمية رائدة ضمن منظومة الطاقة العالمية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

الجزائر تتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية في جويلية 2025

وكانت المنصة سابقا قد اشارت إلى أن الجزائر أحرزت المركز الأول في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في جويلية 2025، بفضل عقود استثمارية موسعة في قطاع المحروقات، شاركت فيها شركات عالمية. حيث وقعت 5 عقود تطوير جديدة في قطاع النفط والغاز، تغطي احتياطيات تقدر بنحو 700 مليار متر مكعب من الغاز، و560 مليون برميل من النفط الخام.

ووقعت الصفقات مع 8 شركات دولية، على امتداد 5 مربعات استكشافية من أصل 6، بعقود تمتدّ لـ30 عامًا، تتضمن 7 سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف. بإجمالي استثمار أدنى يتجاوز 606 ملايين دولار، ما يضع الجزائر في صدارة أكبر 5 صفقات نفطية في يوليو 2025.

كما حلّت الجزائر مجددًا في صلب أكبر 5 صفقات نفطية في جويلية 2025 بصفقة موقّعة بين شركتي سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية. لاستغلال حقل زمول الكبر في حوض بركين، شرق حاسي مسعود. حيث يمتدّ العقد الجديد لمدة 30 عامًا قابلة للتمديد، باستثمارات إجمالية تبلغ 1.35 مليار دولار. منها 110 ملايين دولار مخصصة لأعمال البحث والإستكشاف خلال السنوات الـ7 الأولى.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور