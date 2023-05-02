الجزائر تحيي الخميس المقبل اليوم العربي للشمول المالي

تحيي الجزائر الخميس المقبل، 4 ماي، اليوم العربي للشمول المالي. والذي ستنظم خلاله الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية يوما إعلاميا حول الشمول المالي و التغيرات المناخية.

كما سينظم هذا اليوم الإعلامي بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (بالقطب الجامعي القليعة). تحت شعار “تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ”. الذي اختاره صندوق النقد العربي هذه السنة. حسبما أفادت به، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في بيان لها.

في حين، سيشهد هذا الحدث الهام مشاركة ممثلي مختلف الدوائر الوزارية والمتعاملين الاقتصاديين ممثلين من طرف منظمات أرباب العمل. ومختصين و مهنيين من البنوك والتأمينات، الى جانب ممثلين عن مجال الإعلام و الاتصال. و خبراء و مختصين بالإضافة إلى الطلبة الجامعيين.

وفيما يخص المحاور التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اليوم الإعلامي، فسيتم تنظيم جلستين من طرف الخبراء و المختصين. حيث سيتم التطرق خلال الجلسة الأولى إلى الشمول المالي والتربية المالية. كما يتم من خلالها تعريف التغيرات المناخية و الشمول المالي الأخضر. و دور الرقمنة في تحقيق مبدأ الشمول المالي، وكذا حماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية في الجزائر.

كما ستتمحور الجلسة الثانية حول دور البنوك في تطوير الثقافة المالية الخضراء. وسبل دعم قطاع التمويل الأخضر والمشاريع الخضراء و السندات الخضراء.