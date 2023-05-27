الجزائر تحيي اليوم الوطني للكشافة

تحيي الجزائر اليوم السبت، اليوم الوطني للكشافة الإسلامية، تحت شعار ” الكشاف وطنية. نضال وتواصل أجيال”.

ويصادف اليوم الوطني للكشافة، 27 ماي من كل سنة والمخلد للذكرى ال82 لإعدام الشهيد محمد بوراس، مؤسس الحركة الكشفية الجزائرية.

وستنظم بهذه المناسبة، عدة مهرجانات ونشاطات تاريخية وثقافية عبر كامل التراب الوطني.

حيث ستنظم تظاهرة شبانية ضخمة ستحتضنها رسميا القاعة البيضاوية للمركب الاولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة.

كما برمج المنظمون خلال التظاهرة تكريما رمزيا خاصا لأربعة عمداء مجاهدين من الكشافة الاسلامية الجزائرية وهم: محمد خميستي وعمر نحال ومحمد بن صدوق ومعيلبي موسى بن عمر.

ويتضمن برنامج احياء اليوم الوطني للكشافة الاسلامية تنظيم تظاهرة شبانية كبرى بالتنسيق مع ديوان رياض الفتح. ولقاءات جوارية للكشافة الاسلامية بمنتزه الصابلات بالواجهة البحرية بحسين داي.

كما ستشهد كل ولايات الوطن وقفات للترحم على مؤسس الحركة الكشفية في الجزائر. ومن خلاله على أرواح كل الشهداء.

على أن يحتضن مقر وزارة المجاهدين لقاء يضم قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية.