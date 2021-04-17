الجزائر تحيي ذكرى وفاة الشيخ عبد الحميد ابن باديس

أحيت الجزائر، اليوم السبت، ذكرى وفاة العلامة الشيخ، عبد الحميد ابن باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وتم تنظيم ندوة بعنوان دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في إحياء الذاكرة الوطنية.

ونشط الندوة، عبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية، حضرها مجموعة من الوزراء.

وقال عبد المجيد شيخي إن هذا اليوم اختارته الجزائر، ليكون يوما وطنيا للعلم.

وأضاف “اختيار هذا اليوم لم يكن اعتباطا، لما يرمز اليه من مآثر وقضايا تاريخية ومن جوانب تمس جسم الجزائر والجزائريين”.