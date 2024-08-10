الجزائر تختتم الألعاب الأولمبية باريس 2024 في المركز 37 عالميا

إختتمت الجزائر، مشاركتها في الألعاب الأولمبية، باريس 2024، في المركز 37 في جدول تصنيف البلدان المشاركة في هذا الحدث، على حسب الميداليات.

وحققت الجزائر، في أولمبياد باريس، 3 ميداليات، منها ميداليتين ذهبيتين، الأولى للبطلة لاعبة الجمباز، كايليا نمور، في تخصص، العارضتين غير المتماثلتين، بتنقيط 15.700.

كما دخلت، الجمبازية كايليا نمور، التاريخ من الباب الواسع، وأصبحت أول لاعبة جمباز أفريقية وعربية تتوج بميدالية أولمبية.

أما الميدالية الثانية، حققتها بطلة الملاكمة، إيمان خليف، بإحرازها للميدالية الذهبية لفئة 66 كلغ، عن جدارة وإستحقاق، ببسطها سيطرتها أمام منافساتها في الأولمبياد.

أما الميدالية الثالثة، كانت من نصيب العداء، جمال سجاتي، بتتويجه اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، في نهائي سباق 800 متر.

وللإشارة، تعد الجزائر، أول بلد عربي تحقيقا للميداليات في أولمبياد باريس، والثانية إفريقيا بعد كينيا صاحبة العشر ميداليات أولمبية، أربع منها ذهبية، وفضيتين وأربع برونزيات.

وفي الصدارة، نجد أن الصين، صاحبة المركز الأول، حققت 90 ميدالية أولمبية، منها 39 ذهبية، 27 فضية، و 24 برونزية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، بـ 122 ميدالية منها 38 ميدالية ذهبية، 42 فضية وبرونزية.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب أستراليا، بتحقيقها مجموع 50 ميدالية، منها 18 ميدالية ذهبية وفضية، و 14 ميدالية برونزية.