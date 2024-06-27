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الرياضة

الجزائر تختتم البطولة الإفريقية لألعاب القوى في المرتبة الخامسة بـ9 ميداليات

بقلم فيصل زيان بوزيان
الجزائر تختتم البطولة الإفريقية لألعاب القوى في المرتبة الخامسة بـ9 ميداليات
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تمكن الرياضيين الجزائريين، المشاركين في البطولة الإفريقية لألعاب القوى 2024، من تحقيق تسعة ميداليات متنوعة.

و ختمت الجزائر، مشاركتها البطولة الإفريقية لألعاب القوى 2024، والتي إحتضنتها مدينة دوالا الكاميرونية،  من 21 لغاية 26 جوان الجاري، في المركز الخامس.

بعد أن حقق الرياضيين الجزائريين، 9 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية، 3 ميداليات فضية، 3 ميداليات برونزية.

حيث فاز كل من العداء العربي بورعدة في تخصص العشاري، و طاطار زهرة في تخصص رمي المطرقة، و أسامة خنوسي في تخصص رمي القرص، بثلاث ميداليات ذهبية.

كما حقق كل من الثلاثي بودومي ضياء شرف الدين، في تخصص العشاري،  وأمين بوعناني في سباق 110 متر حواجز، و سعاد عزي، في سباق - 20 كلم مشي، ثلاث ميداليات فضية.

وحقق الثلاثي، عبدالمالك لهولو برونزية سباق 400  متر حواجز، رفقة زوينة بوزبرة  في تخصص رمي المطرقة و عمار روانة في تخصص القفز بالزانة.

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