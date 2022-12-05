الجزائر تختتم البطولة الإفريقية للكاراتي دو برصيد 21 ميدالية

اختتم المنتخب الوطني للكاراتي دو، مشواره ضمن بطولة إفريقيا، برصيد اجمالي بلغ 21 ميدالية من المعادن الثلاثة.

ونجحت العناصر الوطنية (أشبال، أواسط، وأكابر)، من حصد 6 ميداليات ذهبية، 8 فضيات، و7 ميداليات برونزية، بمجموع 21 ميدالية.

كما تمكنت الجزائر من حصد هذه الميداليات، بفضل 26 مصارعا ومصارعة، شاركوا في هذه البطولة، موزعين على 19 صنفا، من أصل38.

يذكر أن البطولة الإفريقية للكاراتي دو، جرت في الفترة ما بين 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، بمدينة دربن، بجنوب افريقيا.