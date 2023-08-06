الجزائر تختم مشاركتها في البطولة الإفريقية للملاكمة في وصافة الترتيب

أنهى أكابر المنتخب الوطني للملاكمة (ذكور، اناث)، مشاركتهم في البطولة الإفريقية، في المركز الثاني من جدول الميداليات.

واحتل المنتخب الوطني مركز الوصافة ضمن هذه البطولة الإفريقية، برصيد سبعة ميداليات من المعادن الثلاثة.

كما حصد المصارعين الجزائريين أربعة ميداليات ذهبية، بفضل كل من بوعلام رمسياء، حجيلة خليف، اشراق شايب، ويوغرطة آيت بقة.

ونالت كل من فتيحة منصوري، وفاطمة الزهراء حجالة عبد القادر، الميدالية الفضية، فيما اكتفى مراد قاضي بالميدالية البرونزية.