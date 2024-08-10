الجزائر تخطف صدارة ترتيب ميداليات العرب في الأولمبياد

انفردت الجزائر، بترتيب ميداليات العربية، في أولمبياد باريس 2024، التي ستختتم غدا الأحد 11 أوت الجاري.

وأهدت الملاكمة إيمان خليف، الجزائر، سهرة أمس الجمعة. ميدالية ذهبية، هي الثانية بعد الأولى التي توجت بها الجمبازية كيليا نمور.

وبذلك، تصدرت الجزائر، المتواجدة في المركز 34 لقائمة البلدان المشاركة، المشهد العربي في المحفل الأولمبي، بصفتها البلد الوحيد المتوّج بميداليتين من المعدن النفيس، متبوعة بتونس، بميدالية ذهبية ومثلها فضية وبرونزية.

فيما يأتي البحرين في المركز الثالث لترتيب ميداليات العرب في الأولمبياد. بواقع ذهبية وفضية، والمغرب رابعا بذهبية وبرونزية.

وتبقى حظوظ تعزيز رصيد الجزائر بذهبية جديدة، جد وفيرة، والآمال في ذلك، معلقة على العداء جمال سجاتي، الذي سيخوض مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 18:15، في نهاية 800 متر.