الجزائر تخفض سعر بيع الغاز لتونس بـ 10 بالمائة وتمدد آجال الدفع بـ 30 يوما

أفضت مؤخرا المفاوضات التونسية الجزائرية الخاصة بتجديد عقد شراء الغاز الجزائري إلى قبول الجانب الجزائري بتخفيض السعر التعاقدي القديم بـ 10 بالمئة.

وحسب ما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي التونسية، اليوم الإثنين في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن المفاوضات ستمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تخفيض كلفة فاتورة شراء الغاز الجزائري وكذلك التمديد في فترة آجال الدفع من 15 يوم الى 30 يوم.

وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد تقدمت باقتراح للجهات الرسمية الحكومية وبالتنسيق مع سلطة الإشراف، رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية قصد طلب إمكانية مراجعة الصيغة التعاقدية القديمة واعتماد صيغة جديدة تسمح بالتخفيض من التكلفة الجملية لشراء الغاز الجزائري.

وحسب ذات المصدر، فإن الشركة التونسية للكهرباء والغاز دخلت في مفاوضات مع الطرف الجزائري ممثلا في شركة سوناطراك والتي انطلقت منذ شهر افريل 2018 وتواصلت إلى حدود جوان 2020 .

وتوجت باتفاق بين الطرفين التونسي والجزائري تم من خلاله ضبط احتياجات بلادنا من الغاز الجزائري للفترة 2020-2030.

وذلك بالمحافظة على الكميات التعاقدية الحالية والمقدرة بـ 2 مليار و500 مليون متر مكعب سنويا للفترة 2020-2025 والرفع من الكميات التعاقدية الى 3 مليارات متر مكعب للفترة 2026-2029.

كما أشارت الوزارة التونسية، أن الاتفاق المبرم بين الطرفين التونسي والجزائري يقضي بتعديل الكميات التعاقدية اليومية خلال الفترة الصيفية لتصل إلى 11 مليون متر مكعب خلال شهري جويلية وأوت.