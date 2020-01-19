الجزائر تدخل قائمة بلومبرغ للإبتكار

تحصلت الجزائر ولأول مرة على مرتبة في قائمة بلومبرغ للإبتكار.

وجاءت الجزائر ضمن قائمة الدول الأكثر إبتكارا في العالم، وفق ما نشره مؤشر “بلومبرغ للإبتكار” لسنة 2020.

وأوضح المؤشر أن الجزائر حلت في المرتبة 49 عالميا، من بين قائمة تضم 60 دولة.

فيما إحتلت ألمانيا المركز الأول على مؤشر بلومبرغ للابتكار لعام 2020، تليها كوريا في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث.

ويقوم “مؤشر بلومبرج للابتكار” الذي يضم 60 مركزا، بتحليل عشرات المعايير بإستخدام 7 قياسات تشمل معدلات الإنفاق على البحث والتطوير،

والقدرة على التصنيع وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة.