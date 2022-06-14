الجزائر تدرس إمكانيات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، وزير الصناعة والتجارة والتموين للمملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي.

واستعرض الوزيران حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، وبعد دراسة كافة إمكانيات التعاون تم الاتفاق على برنامج وتكليف مجموعة عمل بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانيات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في الأردن.

وفي معرض الإشارة إلى العلاقات الممتازة بين الجزائر والأردن، قدم وزير الطاقة والمناجم لمحة عامة عن السياسة الطاقوية والمنجمية بالجزائر. كما أكد على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي. وتحقيقا لهذه الغاية، دعا السيد الوزير بهذه المناسبة الشركات الأردنية للاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخاصة في مجالات التنقيب عن المعادن والذهب والأتربة النادرة وإنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات.

كما استعرض الوزيران أوضاع السوق الدولية للمحروقات وتطورها.

وأكد الوزير الأردني أن المباحثات كانت مثمرة للغاية، وأعرب عن رغبة بلاده في تطوير علاقات الشراكة مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات.