الجزائر تدرس إمكانية تصنيع دواء كورونا بالشراكة مع مخبر أردني

عقب إعلان الشركة الأمريكية لتصنيع الدواء عن فاعلية مضاد فيروس كورونا وكذا إعتماده عبر العالم. تدرس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا امكانية إعتماده وتصنيعه في الجزائر. كما أن عملية إنتاج هذا الدواء محليا ستكون بالشراكة مع مخبر أردني.

وجاءت هذه دراسة أمكانية تصنيعه محليا بعد إعلان شركتان أمريكيتان للأدوية، عن نجاحهما أوائل شهر أكتوبر المنصرم في إكتشاف مضادات فيروسات تعمل على الحد من قدرة فيروس كورونا على التكاثر ومن ثم إبطاء المرض.

وكان خبير الفيروسات يحيى مكي قد صرح للقناة الإذاعية الأولى انه بريطانيا أول دولة رخصت بإستعمال الدواء المضاد لكورونا عقب إعلان الشركة الأمريكية لتصنيع الدواء عن فاعلية مضاد فيروس كورونا. واكد خبير الفيروسات انه وبعد رفع البراءة عن الملكية للدواء 105 دولة يمكنها الإستفادة من تصنيع هذا الدواء.

وبخصوص فعالية الدواء أوضح الباحث في علم الفيروسات، الدكتور محمد ملهاج أن هذا الدواء يعمل على الحد من تكاثر الفيروسات كما ان فعاليته تكون في المراحل الأولى فقط للعدوى. بالإضافة إلى انه سيقلل من الاستشفاء خاصة لدى الفئات الهشة. والمتمثلة في أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين خاصة .

أما بالنسبة إلى كيفية إستعمال هذا الدواء يتم تناوله عن طريق الفم على شكل حبوب أوأقراص ويعطى للمصابين بكورونا منذ ظهور الاعراض الوالى لتنجبإدخال المرضى إلى المستشفى بالإضافة إلى الأعراض الخطيرة والمضاعفات.

تم اليوم الخميس، وضع حيّز الخدمة لخطّ إنتاج ثانٍ لدواء VARENOX الذي تقوم بتصنيعه مؤسسة مخابر FRATER –RAZES.

وذلك بعد مرور سنة على تدشين الخط الأوّل لإنتاج هذا الدواء. وبذلك يأتي هذا تعزيزا للقدرات الإنتاجية للمؤسسة، ممّا سيسمح بتغطية وتلبية حاجيات السوق الوطنية بما فيها الاستشفائية.

كما جرى ذلك تحت إشراف وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد رفقة وزير الصناعة أحمد زغداد.

وتجدر الإشارة إلى أن القدرات الانتاجية السنوية لـــ VARENOX، على مستوى الخطّ الأوّل تقدر بـــ 25 مليون حقنة و هي نفس القدرة التي سيتم تحقيقها على مستوى الخط الثاني ممّا سيمكن من إنتاج 50 مليون حقنة في السنة.

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