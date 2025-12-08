الجزائر تدشّن المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس

قامت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم، بمعيّة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، ومفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، غاسبار بانياكيمبونا، وبحضور والي ولاية بومرداس فوزية نعامة، بتدشين المعهد الإفريقي للتكوين المهني بحيّ الساحل بولاية بومرداس.

ويمثل هذا الصرح البيداغوجي خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات التكوين المهني للقارة، بما ينسجم مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 في بناء كفاءات إفريقية مؤهلة.

كما تم بالمناسبة بحث سبل توسيع التعاون الإفريقي في مجال التكوين المهني وتطوير برامج تأهيل مشتركة تستجيب لأولويات التنمية بالقارة.