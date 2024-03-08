الجزائر تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار

دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بإسم أعضاء A3+ “الجزائر-موزمبيق- سيراليون-غويانا”، أطراف النزاع في السودان، الى اغتنام فرصة شهر رمضان للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار.

وعبر بن جامع، في تدخل له بإسم أعضاء A3+ خلال اجتماع عقد أمس الخميس بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في السودان، عن أسفه لعدم التوصل الى حل للأزمة في هذا البلد بعد قرابة سنة في ظل تدهور الوضع الإنساني.

داعيا أطراف النزاع الى اغتنام فرصة شهر رمضان المعظم، من أجل الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار وتغليب سبل الحوار.

مشددا أنه أمام هذا الوضع المتدهور، فإننا نريد اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتوجيه نداء عاجل لجميع الفاعلين السودانيين. ليعلنوا وقفا فوريا لإطلاق النار من أجل التقليل من حدة معاناة الرجال والنساء والأطفال السودانيين الأبرياء.

وأشار بن جامع، إلى أن البلد يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم، مع خطر كبير لانعدام حاد للأمن الغذائي. مما يهدد ملايين السودانيين، سيما في دارفور.

وأكد في هذا الصدد أنه من الضروري دراسة جميع الوسائل الممكنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الدولية دون عوائق. إلى جميع السكان السودانيين المتضررين. وذلك من خلال تعاون وثيق بين الحكومة السودانية والوكالات الإنسانية العاملة.

وأضاف بن جامع، أن أعضاء A3+ قد عبروا عن ارتياحهم لقرار السلطات السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر عديد نقاط العبور الحدودية على غرار “تشاد-تينا-دارفور”، بما في ذلك تسهيل الرحلات الإنسانية الموصلة إلى مطارات الفاشر وكادوغلي والعبيد”. و”اننا نشجع مواصلة الالتزامات بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية و السلطات السودانية”.

كما نوه بالإعلان عن جولة جديدة للمفاوضات في اطار مسار جدة، ولذلك فإننا ندعوا الأطراف السودانية إلى الالتزام بحسن النوايا خلال هذه المفاوضات.

واعتبر أعضاء A3+ أن انعقاد ندوة إنسانية دولية بباريس في أفريل المقبل، تعد مبادرة تستحق الثناء من شأنها أن تكون فرصة للحصول على التزامات واضحة من الفاعلين السودانيين والمجتمع الدولي من اجل تحسين الوضعية الإنسانية على أرض الميدان. مع التشديد على ضرورة تفضيل التنسيق بين مختلف السبل الدبلوماسية.