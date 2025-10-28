الجزائر تدعو إلى تعزيز التنسيق الفعال بين الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء

دعت الجزائر إلى تعزيز التنسيق الفعال بين الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء، من أجل توحيد الجهود، وتفادي الازدواجية. وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

كما أكدت الجزائر في كلمة رئيس الجمهورية ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري في انغولا بمناسبة القمة الـ3 لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية لواندا، على أهمية إرساء آلية تقييم. و”متابعة دورية تضمن الشفافية والمساءلة، وتحول الخطط إلى نتائج ملموسة تحدث فرقا حقيقيا في حياة مواطنينا”.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن في الوقت ذاته، تؤمن الجزائر بأن بناء المستقبل لا يمكن أن يتم دون إشراك الفاعلين الحقيقيين في التغيير. وهم الشباب الذين يشكلون القلب النابض للقارة الإفريقية والعنصر الأكثر قدرة على الإبداع والتجديد. كما تدعو إلى توسيع فضاءات التعاون جنوب-جنوب، بما يعزز الاعتماد المتبادل ويحد من التبعية الاقتصادية. ويكرس مبدأ الاكتفاء الإفريقي القائم على التضامن والتكامل الذاتي.

وأكدت الجزائر، استعدادها الكامل لمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة. ومع مؤسسات الاتحاد الإفريقي، من أجل تحقيق الأهداف الكبرى للتنمية القارية. وترسيخ التكامل الاقتصادي الذي يشكل أحد أعمدة رؤيتها الإفريقية المستنيرة، المستلهمة من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الداعية إلى بناء إفريقيا قوية، موحدة ومزدهرة، تتكلم بصوت واحد وتتحرك بإرادة واحدة نحو المستقبل.