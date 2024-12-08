الجزائر تدعو إلى تغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، بيانا صحفيا حول تطورات الأوضاع في سوريا.

وجاء في البيان، أن “الجزائر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، وتدعو كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.”

وأكدت الجزائر -يضيف المصدر ذاته- وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب الجزائري صفحات نيرة من التاريخ المشترك القائم على التضامن والتآزر.

كما دعت إلى الحوار بين أبناء الشعب السوري، بكافة أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع في ظل مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري بعيدا عن التدخلات الأجنبية.