الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لدراسة التطورات الخطيرة في لبنان

دعت الجزائر إلى عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن على خلفية الهـجمات السيبرانية التي تشهدها لبنان.

ودعت الجزائر إلى جلسة طارئة بمجلس الأمن لدراسة التطورات الخطيرة في لبنان. وجاءت هذه الدعوة بطلب من لبنان على خلفية الهـجمات السيبرانية.

وتعرض لبنان إلى هجوم سيبراني من قبل الكيان الصهيوني حيث أوقع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين, الأمر الذي اعتبرته حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية وإجراما موصوفا بكل المقاييس”.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن سقوط 12 شهيدا، من بينهم طفلان، وعدد من العاملين في القطاع الصحي، و2800 مصاب. وذلك جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية. ما يسمى بـ”البيجر” التي اخترقها الكيان الصهيوني.