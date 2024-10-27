الجزائر تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن عقب الهجمات الصهيونية على إيران

دعت الجزائر إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن عقب هجمات الكيان الصهيوني على إيران.

ومن المنتظر أن يعقد هذا الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الجزائر، مساء غد الاثنين.

وتأتي هذه الدعوة بعد شن الكيان الصهيوني هجوما، فجر أمس السبت، استهدف مراكز عسكرية في ثلاث محافظات إيرانية من بينها العاصمة طهران، أسفر عن استشهاد 4 جنود إيرانيين.

وكانت الجزائر قد أدانت بقوة الهجمات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية, معربة عن تضامنها مع الإيرانيين إثر هذا العدوان “الشنيع” الذي يمثل “خرقا صارخا” لميثاق الأمم المتحدة, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السبت.