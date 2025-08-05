الجزائر تدعو إلى فتح المعابر في غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية

ألقى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأكد بن جامع أن “الجزائر لا تقف مكتوفة الأيدي أمام المعاناة الإنسانية والبشرية في غزة، فأينما حل الألم يصحو ضميرنا له”.

وأشار إلى أن الجزائر تعتبر الحق في الطعام حقًا مقدسًا، كما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلاً: “الجميع لهم حق الحصول على الغذاء والكرامة والحياة”.

وانتقد بن جامع عمليات الإسقاط الجوي، معتبراً أنها لا تشكل حلاً، مضيفًا: “لا يمكن إطعام الناس من السماء في حين يسمح بإغلاق المعابر البرية”.

وختم بالتشديد على أن “القوة القائمة بالاحتلال يجب أن تفتح جميع المعابر والطرقات والممرات في غزة”.