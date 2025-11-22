الجزائر تدعو إلى معالجة مسألة ثقل المديونية على الدول النامية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تُجدد دعوتها، إلى معالجة عاجلة لمسألة ثقل المديونية وخدماتها على الدول النامية وأكثر فقرا.

وقال الرئيس تبون، في رسالة وجهها إلى المشاركين في قمة مجموعة الـ 20 المنعقدة بجوهانسبورغ. قرأها عنه الوزير الأول سيفي غريب: “الجزائر تجدد الدعوة إلى معالجة عاجلة. لمسألة ثقل المديونية وخدماتها على الدول النامية وأكثر فقرا. من خلال مقاربة تتضمن مسح جانب منها أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة ومجدية في هذه الدول”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “تضم الجزائر صوتها إلى أصوات الدول الداعية إلى إصلاح المنظمات المالية الدولية. ضمن مقاربة حوكمة اقتصادية ومالية راشدة. من خلال مراجعة آليات اتخاذ القرار بشكل يضمن تمثيلا عادلا ومنصفا وشفافا للدول النامية والقارة الإفريقية في هيئات تسيير هذه المؤسسات”.

وتابع الرئيس تبون، إن الجزائر التي مافتئت ترافع من أجل تعبئة التمويلات الدولية وحشد الموارد. لدعم الجهود العالمية لتمكين الدول النامية والدول الأكثر فقرا من وسائل وتكنولوجيات الانتقال. نحو استعمال الطاقة الخضراء، تدعو إلى تجسيد شراكات ثنائية ودولية في هذا المجال.

وأضاف الرئيس، أن الجزائر تؤيد جميع المبادرات الرامية إلى الرفع من حجم التمويلات المخصصة للوقاية من الأخطار الكبرى والاستجابة السريعة للكوارث.

كما تدعو الجزائر إلى حث المؤسسات المالية والبنوك الدولية للتفكير في آلية تمويل. تفعل إذا طلبت أحد البلدان المتضررة ذلك، يُضيف رئيس الجمهورية.