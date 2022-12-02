الجزائر تدعو إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم لإعطاء بعد برلماني لدعم الشعب الصحراوي

قبيل انطلاق أشغال الندوة الدولية 46 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي EUCOCO. أكد رئيس الوفد البرلماني المشارك ميلود تسوح اليوم الجمعة في اجتماع بمقر البوندستاغ الألماني الموقف الجزائري الثابت واللامشروط. في دعم القضايا العادلة ونصرة الشعوب المضطهدة كما هو الشأن في القضية الصحراوية.

وأشار تسوح في اجتماع سبق افتتاح الأشغال الى السياق الدولي الذي تنعقد فيه الندوة. مستعرضا المعاناة التي يكابدها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة.

ودعا رئيس الوفد البرلماني المجتمع الدولي الى التجند والتحرك لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره. والتعبير عن إرادته بكل حرية من أجل بناء دولة مستقلة ذات سيادة. معتبرا في نفس الوقت أن عدم احترام حقوق الانسان بلغ مرحلة غير مقبولة ومأساوية. ناهيك عن الاستغلال غير القانوني للثروات والنهب المنظم للموارد الذي يعتبر حق التصرف بها ملك أصيل للشعب الصحراوي. دون سواه حسب الاعراف والقوانين ذات الصلة.

كما أكد رئيس الوفد الجزائري أن هذه الوضعية تحتم على البرلمانين الاستجابة السريعة. والتعامل مع الوضع بمزيد من الجدية والمسؤولية.

ودعا ميلود تسوح إلى الانخراط في مسعى إطلاق شبكة البرلمانيين الداعمين للقضية الصحراوية. محددة الأهداف وإعطاء البعد البرلماني الحقيقي والفعال للحركة التضامنية. وذلك من خلال منح المشروع خارطة طريق واضحة المعالم. بالإضافة إلى الحد من صدى حملات التشويه التي تشوب القضية الصحراوية. وتمكين الشعب الصحراوي من تحقيق حقه المشروع في تقرير مصيره.

وفي نفس السياق، اقترح تسوح بعث تنسيقيات برلمانية قارية، لاسيما على المستويين الإفريقي والأمريكي. لمد قنوات تواصل سريعة تمكن من حشد مزيد من الدعم للقضية الصحراوية في المحافل الدولية والإقليمية.

كما أكد رئيس الوفد الجزائري أن الدبلوماسية البرلمانية قادرة على تعزيز سبل التعاون. والتآزر كونها احدى القنوات الفاعلة في تقريب الرؤى وإيجاد الحلول السلمية للنزاعات.

وبالمناسبة، اعرب ميلود تسوح عن استعداد الجزائر لوضع إطار خارطة طريق واضحة المعالم. تمنح هذا المشروع البعد البرلماني الحقيقي والفعال الذي يصبو اليه الجميع.