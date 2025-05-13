الجزائر تدعو الأشقاء الليبيين إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة السامية للشعب الليبي

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بيانا حول الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وحسب بيان للوزارة، “تتابع الجزائر، ببالغ القلق والانشغال، تجدّد الإشتباكات المسلحة بين الأشقاء الليبين في مدينة طرابلس. وما خلّفته من خسائر في الأرواح ومن هدر لمقومات هذا البلد الشقيق سدىً ودون أي طائل.

وجدّد الجزائر على ضوء هذه التطورات الخطيرة، دعوتها الصادقة والحثيثة إلى كافة الأشقاء في ليبيا من أجل الاهتداء إلى سبل الحوار كخيار وحيد لفض الخلافات. والتحلّي بروح المسؤولية الوطنية العالية، وتغليب المصلحة السامية للشعب الليبي فوق كافة الإعتبارات الظرفية والحسابات الضيقة.

وأكدت الجزائر، من خلال البيان، أن ليبيا الشقيقة أحوج ما تكون اليوم لوحدة جميع أبنائها وتصالحهم فيما بينهم بعيدا عن منطق الإنقسام والتفرقة للدفع قدما بالمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. نحو تحقيق الحل المنشود الذي طال أمد انتظاره.

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