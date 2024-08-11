الجزائر تدعو الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس

أكدت الجزائر أنها تتقاسم بشكل كلي الإنشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا. داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس لتجنيب البلاد التداعيات المأساوية لاستئناف المواجهات.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أفادت أن الجزائر تتقاسم بشكل كلي وكامل الإنشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا. لا سيما تجاه مناطقها الجنوبية والغربية.

وأضاف البيان، أنه وبالنظر إلى “تعدد وتنوع وتشعب العراقيل التي لا تزال تواجه مسار البحث عن تسوية سلمية للأزمة الخطيرة التي يعيشها هذا البلد الشقيق. فإن وقف المواجهات والصدامات بين الإخوة الفرقاء يعد مكسبا بالغ الأهمية ينبغي الحفاظ عليه مهما كان الثمن.

ودعت الجزائر جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والتبصر لتجنيب بلدهم وشعبهم التداعيات المأساوية. لاستئناف المواجهات التي ستكون أولى ضحاياها كافة الأهداف التي ينشدونها وننشدها معهم من إيجاد حل سلمي للأزمة. ومن تحقيق المصالحة بين الليبيين، ومن إعادة توحيد المؤسسات وخاصة المؤسسات الأمنية. ومن وضع حد للتدخلات الأجنبية، وكذا من فتح عهد جديد من الأمن والاستقرار والازدهار في هذا البلد الشقيق.