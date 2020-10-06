الجزائر تدعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا

دعا وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى “الإسراع” في تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا.

وقال بوقادوم إن “مسؤولية مجلس الأمن في الأمم المتحدة تكمن أيضا في الإسراع بتعيين مبعوث خاص في ليبيا”.

وأردف بالقول “نحن الآن بحاجة إلى تحرك مجلس الأمن وأعضاء ندوة برلين كما نحتاج كذلك إلى نتائج سريعة”.

مضيفا “نحن مدينون للشعب الليبي بالنجاح والسلمي،إذ يجب علينا إعادة بعث المسار السياسي فتلك هي مسؤوليتنا،والجزائر تنخرط في ذلك بشدة”.

وجدد التأكيد أن حل الأزمة الليبية لابد أن يتأتى داخليا وبشكل “يحفظ أمن ووحدة وسيادة ليبيا”.

وأشاد بوقادوم بإعادة فتح المنشآت النفطية جزئيا واستئناف الصادرات،كمرحلة أولى لمد يد المساعدة للسكان وحاجياتهم الأساسية خلال فترة انتشار كورونا.