الجزائر تدعو الصين الى تسهيل عملية ولوج المنتجات الوطنية لأسواقها

دعت الجزائر نظيرتها الصينية، الى تسهيل عملية ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الصينية. عبر تذليل مختلف الصعوبات التي قد تعترضها.

وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة “الجزائرية-الصينية” للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.

وأشار وزير السكن ان هذا الاجتماع يأتي في اطار أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الصينية. يجسد رغبة الجانبين في المضي قدما نحو تعميق وتفعيل التعاون في شتى المجالات.

وأورد أن الجزائر والصين اللتان تربطهما شراكة استراتيجية شامة، منذ عام 2014. بحاجة إلى تقييم عام لحصيلة التعاون الثنائي وتباحث أفاق جديدة من شأنها اعطاء دفعة نوعية تتناسب ومستوى العلاقات.

وأكد الوزير أن الجزائر تسعى لمواصلة تعميق وتنويع التعاون مع الصين على كافة الأصعدة.

ففي الشق التجاري، تعتبر الصين منذ عام 2013 أول ممون تجاري للجزائر وسابع مورد للمنتوجات. غير أننا نسجل فجوة في الميزان التجاري. ما يستدعي بذل المزيد من الجهود ودراسة امكانية تقليص هذه الهوة، من أجل احراز توازن في المبادلات التجارية بين البلدين.

ودعت الجزائر الجانب الصيني، الى تسهيل عملية ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الصينية. عبر تذليل مختلف الصعوبات التي قد تعترضها.

كما أن تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في مجال التجارة الخارجية وتسهيل دخول وخروج المنتوجات يعد احدى الوسائل الناجعة لتحقيق هذا المبتغى.

وانطلاقا من حرص الجزائر في التعريف بالمنتوج الوطني لدى المستهلك الصيني. فقد يشكل التفكير في اقامة معرض دائم للمنتوجات الجزائرية بالصين من بين الميكانزمات لتسهيل تواجد السلع الجزائرية. لا سيما وأنها تسوق حاليا إلى العديد من بلدان العالم، على غرار أوروبا أمريكا وآسيا وأفريقيا، والتي تتميز بجودة مشهودة لها.