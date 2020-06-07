الجزائر تدعو الفاعلين الاقليميين والدوليين لايجاد حل سياسي دائم في ليبيا

دعت الجزائر، الفاعلين الاقليميين والدوليين، لتنسيق جهودهم، لايجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أن الجزائر بذلت جهودا على مختلف الأصعدة للتوصل إلى تسوية سياسية بدءا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.

وأضاف البيان أن البلاد مع حوار يجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق.

وجددت الجزائر تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها.

كما ذكّرت وزارة الخارجية موقف الجزائر القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين.