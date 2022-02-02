الجزائر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتعزيز التنسيق

دعا اللواء قائد القوات البحرية، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته وتعزيز التنسيق وتضافر الجهود، في كلمته خلال أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022.

وتطرق اللواء قائد القوات البحرية، في كلمته، إلى الحالة الأمنية السائدة في قارة إفريقيا. بالإضافة إلى ظروف اللاإستقرار التي تعيشها العديد من الدول الإفريقية خاصة المتواجدة في منطقة الساحل.

وأكد اللواء، إن هذا يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتعزيز التنسيق وتضافر الجهود.

كما أكد على التجربة الجزائرية من خلال إنتهاج التعاون الأمني والعمل على بعث التنمية والتعليم ومحاربة الفقر والمجاعة. إجتثاثا للعوامل التي يستغلها الإرهاب لتغذية الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والتهريب بكافة أشكاله.

كما يواصل اللواء، مشاركته في أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022، الذي يجمع رؤساء الأركان لجيوش دول قارة إفريقيا. والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.

وتم تنظيم أشغال هذا المؤتمر، خلال الفترة الممتدة من 01 فيفري إلى 04 فيفري 2022.

ويشارك اللواء قائد القوات البحرية، في أشغال هذا المؤتمر، ممثلا للفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

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