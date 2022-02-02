الجزائر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتعزيز التنسيق
دعا اللواء قائد القوات البحرية، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته وتعزيز التنسيق وتضافر الجهود، في كلمته خلال أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022.
وتطرق اللواء قائد القوات البحرية، في كلمته، إلى الحالة الأمنية السائدة في قارة إفريقيا. بالإضافة إلى ظروف اللاإستقرار التي تعيشها العديد من الدول الإفريقية خاصة المتواجدة في منطقة الساحل.
وأكد اللواء، إن هذا يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتعزيز التنسيق وتضافر الجهود.
كما أكد على التجربة الجزائرية من خلال إنتهاج التعاون الأمني والعمل على بعث التنمية والتعليم ومحاربة الفقر والمجاعة. إجتثاثا للعوامل التي يستغلها الإرهاب لتغذية الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والتهريب بكافة أشكاله.
كما يواصل اللواء، مشاركته في أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022، الذي يجمع رؤساء الأركان لجيوش دول قارة إفريقيا. والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.
وتم تنظيم أشغال هذا المؤتمر، خلال الفترة الممتدة من 01 فيفري إلى 04 فيفري 2022.
ويشارك اللواء قائد القوات البحرية، في أشغال هذا المؤتمر، ممثلا للفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
طالع أيضا:
اللواء بن مداح يشارك في أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022 بروما
هذا وستحتضن العاصمة الإيطالية روما المؤتمر، تحت شعار “استثمار مشترك لمستقبل مشترك”.
كما يهدف المشاركون في هذا المؤتمر، إلى الوقوف على التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الإفريقية. إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية. واجتثاث الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها.
بالإضافة إلى محاور أخرى مترابطة تتعلق بالتحديات المناخية وعلاقتها بالفقر والمجاعة، وكذا مواجهة أخطار التطرف والعنف.
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp