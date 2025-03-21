الجزائر تدعو بشدة إلى تقديم المساعدات وحماية المدنيين بغزة.

أكد عمار بن جامع، ممثل الجزائر الدائم بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة ، على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية حماية المدنيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضح بن جامع أن الجزائر بدأت بالفعل مناقشة إعادة إعمار غزة، وأنها باشرت جهودًا حثيثة لجمع الموارد المالية اللازمة لهذه الخطة، استعدادًا للاجتماع المرتقب في القاهرة. وأضاف أن صور الأهوال التي ظن العالم أنها أصبحت جزءًا من الماضي بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي، قد عادت لتطفو على السطح من جديد.

وفي حديثه عن الهجمات الأخيرة على غزة، أشار بن جامع إلى أنه في ليلة واحدة فقط قُتل أكثر من 400 شخص، منهم 174 طفلاً و89 امرأة و32 مسنًا. وأكد أن القوات الإسرائيلية تستهدف أولئك الذين يعملون في المجال الإنساني لخدمة الفلسطينيين المدنيين، مشيرًا إلى مقتل خمسة عمال في الأونروا الذين اعتبرتهم قوات الاحتلال أهدافًا مشروعة.

كما أكد بن جامع أن سلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال تتجاهل القوانين الدولية والإنسانية، وأن حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية ليس خيارًا بل واجبًا. وشدد على ضرورة أن تتقيد جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي، مطالبًا باستمرار وقف إطلاق النار وتنفيذ كافة مراحل الاتفاق الذي يهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار ممثل الجزائر إلى أن التكتيكات الإسرائيلية لا تقتصر على غزة، بل تمتد إلى مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن الهدف الواضح للسلطات الإسرائيلية هو تقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكات صارخة لقرارات الأمم المتحدة.

وفي ختام كلمته، تساءل بن جامع عن مدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الجماعية التي اتخذها بشأن إقامة دولة فلسطينية مع القدس الشريف عاصمة لها، مؤكدًا أن الوقت قد حان للارتقاء إلى مستوى الالتزامات الدولية.