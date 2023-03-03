الجزائر تدعو دول حركة عدم الإنحياز لبذل مزيد من الجهود لتكريس مبادئها

جدّد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بعاصمة أذربيجان باكو، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في أشغال الاجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الإنحياز، دعوة الجزائر لدول الحركة “لبذل مزيد من الجهود لتكريس المبادئ التي اسست لأجلها.

و أكد بن عبد الرحمان في تصريح صحفي على هامش انعقاد الاجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز حول موضوع “الإنعاش العالمي لما بعد جائحة كوفيد-19″. دعوة الجزائر لدول الحركة لبذل مزيد من الجهود لتكريس المبادئ التي أسست لأجلها الحركة. و التي يتعين على دولها أن تصبح منارة للدول النامية على مستوى العالم. وتثبت أحقية الدول المنضوية تحتها في أن تكون لهم منظمة تحمل شعارات ومبادئ تدافع عن حقوقهم في ظل النظام العالمي الجديد. وكذا منارة للدول التي تعمل على بعث نظام إقتصادي ومالي وسياسي جديد.

كما أبرز إستعراض الجزائر خلال أشغال الإجتماع تجربتها الناجحة في مكافحة الجائحة. وعدم توانيها عن تقديم يد العون و المساعدة اللازمة للدول الصديقة والشقيقة للتعافي من الجائحة. التي مست العالم باسره.

كما أشار الوزير الأول قائلا:” مخلفات الجائحة لا زالت مستمرة. خاصة في ظل ما نلاحظه من التغيرات الجيوسياسية والتي تؤثر على سلاسل القيم والامدادات مما يؤثر على اقتصاديات الدول. خاصة الموجودة في طريق النمو حاليا”.

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