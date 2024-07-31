الجزائر تدعو لإنهاء الاحتلال الصهيوني من الأراضي الفلسطينية واللبنانية بشكل كامل

دعت الجزائر اليوم الأربعاء، لإنهاء الاحتلال الصهيوني بشكل كامل من الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وجاء ذلك جلسة طارئة لمجلس الأمن دعت إليها الجزائر والصين وروسيا حول الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعيات اغتيال إسماعيل هنية.

وفي كلمة لمندوب الجزائر بالأمم المتحدة على هامش الجلسة الطارئة، قال عمار بن جامع: ” المنطقة في لحظة خطر شديد وعلى حافة الكارثة.”

وأكد بن جامع، أن الهجوم الصهيوني اعتداء سافر وخبيث على أسس العلاقات الدبلوماسية وقدسية سيادة الدول، مشيرا إلى أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني عدوان صارخ وليس دفاعا مشروعا عن النفس.”

وأضاف ذات المتحدث:” لقد تبنت إسرائيل سياسة سفك الدماء والأرض المحروقة مخلفة الدمار في أعقابها.”

وتابع مندوب الجزائر بالأمم المتحدة: “القصف الوحشي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين في بيروت والاحتلال الخانق للأراضي السورية والبنانية ليست مجرد أعمال غير قانونية إنها رجس أخلاقي يلطخ ضمير الانسانية.”

وواصل:” لايمكن للمجتمع الدولي الصمت إزاء هذا القدر من إراقة الدماء وازدراء القانون الدولي.”

وعن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، قال بن جامع: “اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية في طهران عمل إرهابي.”

وختم بن جامع في الأخير بالقول إلى “أن الجزائر تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار اللاإنساني والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن والتصرف بحزم لإنهاء العنف وبناء سلام دائم في المنطقة.”