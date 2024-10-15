الجزائر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في غزة

دعت الجزائر، اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة.

ومن المرتقب أن يعقد هذا الاجتماع يوم غد الأربعاء الموافق لـ16 أكتوبر الجاري.

وكانت الجزائر قد شددت على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بنيويورك - في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن حول “الوضع في الشرق الأوسط – بما في ذلك قضية فلسطين”، الأسبوع الماضي، على ضرورة تحرك مجلس الأمن “بشكل حازم” للمحافظة على ما بقي من مصداقيته وفرض وقف إطلاق النار في غزة، في ظل استعمال الكيان الصهيوني التجويع كسلاح حرب.

وقال السفير بن جامع “إن قرارات مجلس الأمن تحظر صراحة استعمال التجويع كسلاح حرب.”

كما لفت المتحدث إلى أننا “أمام جريمة حرب في غزة” ويتعين على هذا المجلس “التصرف بشكل حازم. للمحافظة على ما بقي من مصداقيته وفرض وقف إطلاق النار في القطاع”.