الجزائر تدعو لبذل المزيد من الجهود للعيش معا في سلام عبر العالم

دعت الجزائر، اليوم الخميس، إلى بذل المزيد من الجهود والأعمال المشجعة على العيش معا في سلام عبر العالم، وكذا التفتح على الحوار التنوع وتقبل الغير.

وجاء ذلك بمناسبة احياء اليوم العالمي للعيش معا في سلام، المصادف ليوم 16 ماي من كل سنة.

حيث أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلدهان، بمقر اليونسكو، ببارس، بأن الشعب الجزائري، من خلال تاريخه وقيمه وتضحياته، يشاطر القناعة بأن العيش معا في سلام، يمثل ردا مناسبا على مظاهر اللاتسامح والكراهية والتمييز ورفض الآخر، والتي للأسف، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة عبر العالم”.

وفي هذا الصدد، أضاف بلدهان، أن هذا اليوم يعد في الوقت نفسه، رفضا لأي شكل من أشكال التطرف، وردا على التوترات المجتمعاتية و الإرهاب الذي واجهته الجزائر خلال عشرية كاملة لوحدها.

ومن جهته أكد سفير الجزائر بفرنسا، عبد القادر مسدوة، الذي أشرف على اختتام أشغال الصبيحة، بأن “البعد الجغرافي والاختلاف الثقافي لا يشكلان عائقا أمام العيش معا في سلام”.

و يذكر أن اليوم العالمي للعيش معا في سلام، تم تأسيسه من طرف منظمة الأمم المتحدة في 2017 ، بمبادرة من الجزائر.