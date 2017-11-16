الجزائر تدعو لتفادي أي انزلاقات تضر بزيمبابوي

صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، اليوم الخميس أنّ الجزائر تتابع “بانشغال” تطورات الوضع في زيمبابوي.

داعية كل الفاعلين إلى “السهر على احترام النظام الدستوري”.

وأكد بن علي شريف قائلا “نتابع بقلق التطورات الأخيرة للوضع في زيمبابوي”.

ودعا بن علي شريف إلى الهدوء والتعقل.

وحث كل الفاعلين على السهر على احترام النظام الدستوري وتفادي أي انزلاق من شأنه أن يضر بزيمبابوي وشعبها”.

واختتم بن علي شريف “ندعم الجهود التي تبذلها بلدان المنطقة من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل سريع”.