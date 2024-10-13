الجزائر تدعو لدعم البند الطارئ حول فلسطين

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ابراهيم بوغالي، اليوم الأحد، رؤساء المجموعات السياسية، إلى دعم البند الطارئ، نصرة لحق الشعب الفلسطيني.

وتناول بوغالي، في الإجتماع المشترك لرؤساء المجموعات الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي، البند الطارئ الذي ستتقدم به المجموعة العربية باسم دولة فلسطين. بشأن انهاء الانتهاكات الاسرائلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب بيان للمجلس، أثني رئيس المجلس، على المجهودات التي تبذلها رئيسة الاتحاد. داعيا الى ضرورة الالتفات الى بؤر نزاع أخرى لا يوليها الاتحاد الكثير من الاهتمام على غرار السودان وليبيا والساحل.

وركز بوغالي على ضرورة تحديد الأولويات فيما يخص القضايا التي تتطلب تحركا عاجلا من برلمانيي العالم. على غرار قضية استتباب السلم وتغليب لغة الحوار. وكذا مسألة التغير المناخي التي اضرت بكثير من الدول.

كما جدد الدعوة لرئيسة الاتحاد بأهمية اعداد برنامج للتكوين وبناء القدرات يوجه خصيصا للبرلمانات الناشئة والضعيفة. من اجل ضمان نجاعة الاداء البرلماني وطنيا ودوليا.

ولدى عرضه لتقرير نشاطات المجموعة الجيو سياسية العربية، أكد رئيس المجلس حرص الاتحاد البرلماني العربي، تحت رئاسته، على تجسيد قرارات الاتحاد البرلماني الدولي.

كما عملت أمانة الاتحاد على ترجمة جميع الوثائق الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي وتعميمها على برلمانات الدول الأعضاء.

لتقدم من جهتها، البرلمانات العربية تقريرا لرئاسة الاتحاد البرلماني العربي عن نشاطها ما عدا دولة فلسطين نظراً للأوضاع الراهنة في المنطقة.