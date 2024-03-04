الجزائر تدعو لرفع الحصار وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

شارك وزير الفلاحة، يوسف شرفة، في أشغال الدورة الوزارية ال37 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، التي نظمت هذه السنة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وحسب بيان للوزارة، رفع الوزير نداء الجزائر من أجل رفع الحصار الجائر وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين من مجاعة حتمية.

كما عبر عن استنكار الجزائر للأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة والتنديد بتمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها على الشعب الفلسطيني. الذي يعاني من انعدام أدنى شروط الحياة لا سيما الماء والغذاء وتدهور الظروف البيئية، أمام صمت دولي رهيب غير مسبوق.

هذا وتتناول أشغال هذه الدورة، التي حضر فيها، اضافة إلى وزراء دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. والمدير العام للفاو، وممثلي المنظمات الإقليمية والجهوية، عدة مواضيع ذات صلة بالتنمية المستدامة و الأمن الغذائي، والسياسات المنتهجة من طرف دول المنطقة لمجابهة مختلف الأزمات والتحديات.

وعرض الوزير أهم المحاور التي تتضمنها الإستراتجية التنموية المسطرة من طرف الدولة، والتي وضعت مسألة عصرنة الزراعة والأمن الغذائي بمفهومه الشامل في صلب الاولويات الوطنية. حيث تم تجسيد برامج تنموية أدت إلى تحسين ظروف معيشة الساكنة لا سيما في المناطق الريفية.

كما تعكف الحكومة على انجاز برامج تنموية على غرار بعث مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر. وبرنامج بتنمية الأشجار المثمرة المقاومة، وتوسيع المساحات المسقية. ودعم أجهزة و أنظمة السقي المقتصدة للمياه قصد ترشيد استغلال الموارد المائية. وربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء. إضافة إلى دعم الإبتكار والمقاولاتية في المجال الزراعي، وتشجيع البحث العلمي.