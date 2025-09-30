الجزائر تدعو لسن قوانين نموذجية عالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي

دعت الجزائر إلى إطلاق قانون نموذجي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يوازن بين متطلبات الابتكار وحماية الحقوق، بما يعزز سيادة إفريقيا في العصر الرقمي.

وأكدت رئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والعِلم والتكنولوجيا، بهجة العمالي، خلال مشاركتها في ورشة عمل رفيعة المستوى بميدرند بجنوب إفريقيا. تناولت التحول الرقمي والنظم الأيديولوجية للابتكار لتسريع التنمية المتكاملة في القارة.

أكدت أن هذا الإطار يعتبر استرشادياً مرناً لمساعدة الحكومات وصنّاع القرار الأفارقة على وضع تشريعات عصرية تراعي الأولويات المحلية، وتستجيب للتطورات التقنية. مع ضمان حماية الأفراد والمجتمعات وصون مستقبل القارة الإفريقية عبر الانفتاح على الابتكار المستدام.

وأوضحت بهجة العمالي أن هذا القانون ينظر إليه باعتباره خطوة محورية نحو بناء مستقبل رقمي أكثر أماناً وعدالة. خاصة في ظل التوسع السريع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. وتنامي تأثيراته في مجالات الاقتصاد، التعليم، الصحة، الأمن، وسوق العمل.

وأشارت المتحدثة ذاتها الى أن القانون يرتكز القانون على مبادئ أساسية تشمل الشفافية، المساءلة. حماية البيانات والخصوصية، السلامة والأمن، تعزيز الابتكار والعدالة وعدم التمييز.

وأضافت النائب بالمجلس الشعبي الوطني ورئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والعِلم والتكنولوجيا، بهجة العمالي، بالبرلمان الإفريقي أن الهدف الرئيس من هذا القانون يتمثل في تدعيم الابتكار كقوة دافعة للتنمية المستدامة. مع وضع أطر تنظيمية وأخلاقية صارمة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، بعيداً عن أي تهديد لحقوقه أو أمنه.

وقد حظي هذا المشروع باهتمام واسع من طرف رئيس البرلمان الإفريقي. كما لقي دعماً من اللجنة بمساهمة خبراء وتقنيين دوليين في المجال الرقمي وتم اعتماد مقترح الدكتورة العمالي. بتنظيم قمة برلمانية رقمية سنوية لتعزيز التشاور حول مستقبل الرقمنة في القارة.

ولقيت مبادرة العمالي استحساناً داخل أروقة البرلمان الإفريقي، حيث اعتُبرت خطوة رائدة نحو تشريع عصري يستجيب للتحولات التقنية. ويترجم تطلعات شعوب إفريقيا نحو تنمية عادلة وشاملة.