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الجزائر تدعو لعقد إجتماع طارئ لمجلس الأمن

بقلم نادية بن طاهر
الجزائر تدعو لعقد إجتماع طارئ لمجلس الأمن
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دعت الجزائر، إلى عقد إجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة آخر التطورات بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وسيتم الإجتماع بالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ويترأس الاجتماع دولة سلوفينيا ومن المتوقع برمجته قبل نهاية الأسبوع.

ومن المنتظر أن يسمح هذا الاجتماع لأعضاء مجلس الأمن بالتأكيد على دعمهم لوقف إطلاق النار بقطاع غزة فورا. وتجديد التزامهم بمبدأ حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم والعادل بالشرق الأوسط.

ويأتي الإجتماع في ظل تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني من عملياتها بالضفة الغربية. واستمرار الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

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